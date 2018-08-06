TRAGICO INCIDENTE A BRONTE, DUE MORTI E DUE FERITI
06 agosto 2018 13:08
AGGIORNAMENTO
Le vittime del terribile incidente di stamane a Bronte, sono un ragazzo di Adrano, I. S. di 29 anni, e una ragazza di Bronte, C. P. di 23 anni
A bordo dell'automobile c'erano quattro persone: le altre due sono rimaste ferite Una è arrivata in eliambulanza all'ospedale Cannizzaro e sarebbe in gravi condizioni.
La quarta persona, invece, non desterebbe preoccupazioni.
FLASH
Terribile incidente questa mattina a Bronte lungo il viale Kennedy.
Bilancio tragico due morti, sul posto i soccorsi e pure l'elisoccorso.
Ancora da definire la dinamica .
IN AGGIORNAMENTO