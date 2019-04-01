TRAGICO INCIDENTE A CATANIA, SI SCHIANTA CON LA MOTO: MORTO UN 40ENNE DI MISTERBIANCO

Tragico incidente a Catania, in piazza Caduti del Mare, dove a restare vittima è stato un motociclista di Misterbianco, Salvatore Trovato Monastra, quarantenne, dagli amici soprannominato Salvatore Ba...

L'incidente è avvenuto molto tardi, alle 3.30 nella notte fra sabato e domenica, e la dinamica è ancora da chiarire. Pare che si tratti di un incidente autonomo e che il motociclista si sia schiantato forse per l'eccessiva velocità.

Sul posto è accorso il personale del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto volanti della polizia di Stato e dei vigili urbani per i rilievi.

Salvatore Baly era un tatuatore, appassionato di moto e musica rock, molto conosciuto nell'ambiente dei motociclisti.

Lascia una moglie e una figlia.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio condivisi sui social da quanti conoscevano l’uomo, di professione tatuatore.

Come Salvatore che scrive: “Purtroppo la vita è crudele. Era un ragazzo che aveva una voglia di vivere incredibile, sempre col sorriso. Pazzesco“.

Commosso l’ultimo saluto di Angelo, affidato a un post su Facebook: “Ciao Salvatore non voglio neppure crederci, ma purtroppo le brave persone se ne vanno e quando succede fanno rumore come la tua amata moto. Ciao Turi, ci rivedremo prima o poi, intanto fai fare quattro risate a chi sta in paradiso“.