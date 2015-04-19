Tragico incidente a Monza, perde la vita carabiniere di Paternò

Il 34enne era in sella alla sua moto ed all'improvviso ne avrebbe perso il controllo

95047.it La tragedia è, purtroppo, avvenuta questa mattina. Luca Benfatto, 34enne carabiniere paternese in servizio a Brugherio (provincia di Monza) ha perso la vita a seguito di un incidente stradale che lo ha coinvolto lungo la strada Provinciale 72: arteria che collega direttamente al territorio di Lecco. Le notizie relative alla esatta dinamica dell’incidente sono frammentarie ma pare che il 34enne, che era libero dal servizio, abbia perso il controllo il della moto alla quale era in sella e sia andato a schiantarsi ai bordi laterali della strada.

Luca Benfatto (foto da Facebook)

Nonostante l’arrivo di un’ambulanza, per Luca Benfatto non vi è stato nulla da fare. Con lui vi era un collega col quale stava effettuando un giro in moto. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale. La notizia è di quelle drammatiche; di quelle che non si vorrebbero mai sentire. I funerali del carabiniere 34enne dovrebbero essere officiati a Paternò.

[credit foto incidente: lecconotizie.com]