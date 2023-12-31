TRAGICO INCIDENTE AD ACIREALE, 18ENNE DI TAORMINA PERDE LA VITA. DOMANI I FUNERALI

Sabrina Colmi è la vittima del tremendo incidente stradale che si è verificato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre lungo la Strada Statale 114 nel territorio di Acireale, in provincia di C...

Sabrina Colmi è la vittima del tremendo incidente stradale che si è verificato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre lungo la Strada Statale 114 nel territorio di Acireale, in provincia di Catania. La giovane aveva 18 anni ed era originaria della località di Calatabiano, sempre nel Catanese.

La ragazza si trovava a bordo di un’auto in compagnia di alcuni amici quando, per cause ancora accertare, è avvenuto l’impatto frontale con un furgoncino. Lo schianto è avvenuto alle 2 di notte e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti che si sono resi conto della gravità della situazione.

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere per poi consegnarli ai sanitari del 118 che hanno provveduto a trasferirli agli ospedali di Acireale, Giarre e al Cannizzaro di Catania. Le loro condizioni di salute non sarebbero gravi. Sull’accaduto sono incorso le indagini da parte dei carabinieri di Catania.

Sono numerosi i messaggi di cordoglio che si stanno moltiplicando in queste ore sui social in ricordo della giovane Sabrina. “Le notizie che non dovrebbero arrivare, R.I.P. piccolina. Conforta i tuoi genitori”, scrive Caterina. Sentimenti forti che si racchiudono in modo significativo nelle parole toccanti di una zia di questa ragazza: “Dolcissima Sabry, ti chiedo con le tue ali copri i nostri cuori da questo freddo gelido. Dacci potere, non andrai via da questa vita finché avremo battito. Sarai per sempre il nostro angelo bello”.

I funerali si svolgeranno Martedi 02 Gennaio 2024 alle ore 15.30 nella Chiesa di San Giuseppe in Pasteria