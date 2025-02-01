TRAGICO INCIDENTE STRADALE A CATANIA: MORTO UN UOMO DI 56 ANNI NELLA ZONA INDUSTRIALE

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina, poco dopo le 6:30, nella Zona Industriale di Catania, precisamente in via Angelo Aiello, nei pressi del Centro Commerciale "Porte di Catani...

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina, poco dopo le 6:30, nella Zona Industriale di Catania, precisamente in via Angelo Aiello, nei pressi del Centro Commerciale "Porte di Catania" e sotto il cavalcavia dell'Asse dei Servizi.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che hanno estratto due persone dalle rispettive vetture coinvolte. In una delle auto c'era solo il conducente, mentre nell'altra viaggiava una coppia.

I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare con rapidità per liberare l'uomo di 56 anni rimasto intrappolato nell'abitacolo della sua auto, e la donna che si trovava nell'altro veicolo.

Purtroppo, nonostante gli sforzi, per Domenico Manganaro, un uomo di 58 anni, non c'è stato nulla da fare. I sanitari del Servizio 118, giunti rapidamente sul posto, hanno confermato il decesso di Manganaro.

La Polizia Locale ha anche svolto i dovuti accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e garantire la sicurezza nell'area. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.