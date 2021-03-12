TRAGICO INCIDENTE STRADALE A SIRACUSA: DUE MORTI E DUE FERITI

Due uomini sono morti questa mattina in un incidente stradale sulla strada provinciale 14 che da Siracusa conduce alla zona montana, la cosiddetta Mare monti.Le vittime sono Antonio Di Luciano, 54 ann...

Due uomini sono morti questa mattina in un incidente stradale sulla strada provinciale 14 che da Siracusa conduce alla zona montana, la cosiddetta Mare monti.

Le vittime sono Antonio Di Luciano, 54 anni, e Marco Sconza, 36 anni.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia municipale l'auto, una Golf, a bordo della quale si trovava Di Luciano per cause ancora da accertare si è scontrata con altri due veicoli. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorritori del 118 Di Luciano è deceduto per le ferite riportate, prima di arrivare in ospedale.

L'elisoccorso ha trasferito Sconza, che si trovava a bordo di una Passat, all'ospedale Cannizzaro di Catania, ma anche anche in questo caso i sanitari non hanno potuto far nulla per salvare il 36enne. Altre due persone, un uomo e una donna che si trovavano a bordo di una Mercedes, sono state estratte dalle lamiere accartocciate dell'auto dai vigili del fuoco e trasferite al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa. Sul posto anche i carabinieri.

(ANSA).