TRAGICO INCIDENTE SUL LAVORO NELLE CAMPAGNE TRA PORTOPALO E PACHINO: PERDE LA VITA UN 27ENNE DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Questa mattina, un tragico incidente sul lavoro si è verificato tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, in contrada Buongiorno. A perdere la vita è stato M.V. , 27 anni, originario della provincia di...

Questa mattina, un tragico incidente sul lavoro si è verificato tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, in contrada Buongiorno. A perdere la vita è stato M.V. , 27 anni, originario della provincia di Catania e residente a Noto, mentre stava svolgendo mansioni agricole nelle serre della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto vittima di un grave incidente mentre manovrava un mezzo meccanico per lavori agricoli. In circostanze ancora da chiarire, il mezzo si sarebbe ribaltato o avrebbe perso stabilità, travolgendo il ragazzo e causandogli ferite gravissime.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania, ma nonostante i tentativi di rianimazione, le lesioni riportate si sono rivelate fatali.

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle dinamiche dell’incidente. Sarà compito della polizia municipale e degli ispettori della sicurezza sul lavoro verificare eventuali irregolarità o violazioni delle normative di sicurezza.

La comunità locale è profondamente scossa dalla tragedia, che riaccende il dibattito sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in ambito agricolo, dove l’uso di macchinari pesanti rappresenta spesso un rischio elevato.