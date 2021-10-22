TRAGICO INCIDENTE SUL SET: ALEC BALDWIN SPARA CON LA PISTOLA DI SCENA ED UCCIDE LA DIRETTRICE DELLA FOTOGRAFIA

E' stato l'attore Alec Baldwin a premere il grilletto della pistola di scena che ha sparato uccidendo una donna e ferendo un uomo durante le riprese nel New Mexico del film western 'Rust'. Lo rendono...

La vittima è la 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre a rimanere ferito nella sparatoria è stato il 48enne regista Joel Souza. Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è oggetto di indagine.

Hutchins e Souza "sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film", ha detto lo sceriffo di Santa Fe spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate. (ANSA).