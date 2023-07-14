TRAGICO INCIDENTE SULLA MESSINA PALERMO, LE VITTIME SONO UN 46ENNE DI BARCELLONA E UN 30ENNE DI MESSINA, ENTRAMBI ERANO SENZA PATENTE

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull'autostrada A20 Messina - Palermo, all'uscita della galleria...

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite, una delle quali è in gravi condizioni, in un incidente avvenuto in nottata sull'autostrada A20 Messina - Palermo, all'uscita della galleria Telegrafo.

Tre le auto coinvolte; secondo una prima ricostruzione un'Audi, dopo aver urtato il guardrail ed essersi ribaltata, sarebbe stata centrata in pieno da una BMW e da un'altra Audi che non sono riuscite ad evitare l'impatto.

Le vittime sono i conducenti della prima e della terza auto. Le persone decedute nell'incidente che ha coinvolto tre auto sulla A18, nei pressi della Galleria Telegrafo, sono Maurizio Costanzo, 30 anni, di Messina e Fabio Materia, 46 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto.

Una delle vittime aveva la patente sospesa e l'altro revocata. Tra i 4 feriti, una donna sarebbe in gravi condizioni.