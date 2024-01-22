TRAGICO INCIDENTE SULLA SUPERSTRADA 121: CANE INVESTITO E CONDUCENTE ILLESO

Nel pomeriggio di oggi, 22 Gennaio 2024, uno scontro drammatico ha coinvolto un cane sulla Superstrada 121, presso lo svincolo Palazzolo in direzione Catania. Il quadrupede, improvvisamente apparso di...

Il quadrupede, improvvisamente apparso di fronte a un'auto, è stato tragicamente investito, perdendo la vita e rimanendo intrappolato nel paraurti del veicolo coinvolto.

Fortunatamente, gli occupanti dell'auto non hanno riportato ferite, ma il veicolo ha subito gravi danni a seguito dell'incidente. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e ridurre i potenziali rischi.

Nonostante la gravità dell'evento, il traffico sulla Superstrada 121 non ha subito rallentamenti.