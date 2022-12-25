TRAGICO NATALE A LICATA, MUORE SCHIACCIATO DA BALLA FIENO DI 350KG
A cura di Redazione
25 dicembre 2022 14:21
chiacciato da una balla di fieno di circa 300/400 chili.
E' morto così Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, di Licata (Ag).
L'uomo, dopo l'incidente sul lavoro verificatosi nel fienile dell'azienda agricola intestata alla madre, è arrivato in fin di vita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
Delle indagini si sta occupando la polizia.