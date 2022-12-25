95047

TRAGICO NATALE A LICATA, MUORE SCHIACCIATO DA BALLA FIENO DI 350KG

chiacciato da una balla di fieno di circa 300/400 chili.E' morto così Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, di Licata (Ag).L'uomo, dopo l'incidente sul lavoro verificatosi nel fienile dell'azienda agric...

A cura di Redazione Redazione
25 dicembre 2022 14:21
TRAGICO NATALE A LICATA, MUORE SCHIACCIATO DA BALLA FIENO DI 350KG -
Oltre 95047
Condividi

chiacciato da una balla di fieno di circa 300/400 chili.

E' morto così Rosario Gioacchino Savaia, 57 anni, di Licata (Ag).

L'uomo, dopo l'incidente sul lavoro verificatosi nel fienile dell'azienda agricola intestata alla madre, è arrivato in fin di vita al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso dove i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Delle indagini si sta occupando la polizia.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047