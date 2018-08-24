TRAGICO SCONTRO AUTO CAMION ALLE PORTE DI CALTANISSETTA: TRE MORTI

Grave incidente alle porte di Caltanissetta in contrada Imera, al km 0 della Ss626. Un’auto con a bordo tre persone si è scontrata contro un camion. Morte le tre persone che si trovavano all’interno. Al momento i vigili del fuoco stanno tentando di estrarre i corpi dal groviglio di lamiere. Sul posto due ambulanze del 118 e la Polizia Stradale.al momento non si conosce l’identità delle persone coinvolte.

Traffico bloccato nel tratto compreso tra Incrocio SS626 Dir/A Per Caltanissetta (Km. 1,2) e Incrocio Ponte Capodarso (Km. 5,7) in entrambe le direzioni al km 2.2

IN AGGIORNAMENTO