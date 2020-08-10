TRAGICO SCONTRO AUTO-SCOOTER: MUORE UN RAGAZZO DI 15 ANNI A TRECASTAGNI
Gravissimo incidente stradale questa mattina a Trecastagni, l’incidente è avvenuto in Via Cava-
Per cause non ancora note si è verificato di un violentissimo scontro che ha coinvolto un auto ed uno scooter, l’impatto è stato devastante.
Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo 15 enne G.D.B che nel violento impatto ha perso la vita
Il giovane di Zafferana Etnea si trovava a bordo del proprio scooter, un SH 125 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentamente con un’autovettura
Inutili i tentativi da parte dei soccorritori che hanno potuto constatare solo il decesso.
Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando, Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del 118.
Sui social diversi i messaggi di cordoglio che gli amici hanno voluto condividere per ricordare il 15enne.