TRAPANI. ARRESTATA LA BADANTE CHE RUBAVA I GIOIELLI ALL’ANZIANA ASSISTITA: SCOPERTA DALLA FIGLIA CHE AVEVA MESSO LE TELECAMERE

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato una 56enne per furto in abitazione.

La donna avrebbe asportato gioielli dall’abitazione dove svolgeva l’attività di collaboratrice domestica. A scoprire il furto la figlia della donna accudita, che si sarebbe accorta del furto grazie alle immagini delle telecamere installate in casa.

Con l’intervento tempestivo dei Carabinieri veniva eseguita una perquisizione personale che permetteva di rinvenire all’interno delle tasche dei pantaloni i monili in oro poco prima asportati.

Da ulteriori accertamenti sarebbe emerso che sin dallo scorso mese di aprile la 56enne si sarebbe resa responsabile di altri furti di gioielli e monili per un valore di circa 20 mila euro, alcuni dei quali rinvenuti nella sua abitazione.

La donna, a seguito dell’udienza di convalida, è stata sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. due volte a settimana.