Trapani, asportata tiroide di 600 grammi a una paziente: intervento riuscito al Sant'Antonio Abate

Un delicato intervento su una paziente di 49 anni è stato eseguito nel complesso operatorio del presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate di Trapani.

Alla donna è stata asportata la tiroide che era eccezionalmente ingrossata (normalmente pesa circa 20-30 grammi, ne pesava 600 ).

L'intervento è stato eseguito dall'equipe di Francesco Marino, direttore dell'Unità operativa dipartimentale di Chirurgia dell'ospedale di Salemi, con l'aiuto Francesca Gatto e gli anestesisti Paola Chirco e Giovanni Ippati.

L'operazione è risultata particolarmente complessa perché era presente una anomala localizzazione del nervo laringeo destro "Voglio ringraziare l'intera equipe - ha commentato il commissario straordinario dell'Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti - per la perfetta riuscita di questo complesso intervento che certifica la qualità della chirurgia di questa azienda.

ANSA