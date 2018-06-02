TRAPANI: Bimbo di 8 anni azzannato da due alani, 200 punti di sutura

Sono stati necessari oltre duecento punti per suturare le ferite provocate dai morsi di due alani ad un bambino di 8 anni di Alcamo, Filippo G.

Il piccolo, dopo le prime cure prestategli dai sanitari del "San Vito e Santo Spirito" di Alcamo, è stato trasferito all'Ospedale dei Bambini di Palermo.

Adesso è fuori pericolo. La tragedia è stata evitata dal tempestivo intervento del proprietario dei due cani.

E' successo ieri pomeriggio in una villetta alla periferia di Alcamo: Filippo stava giocando con un pallone nel giardino della villetta, assieme a un suo coetaneo, figlio del proprietario degli alani.

I cani erano rinchiusi all'interno di un recinto.

I due animali sono riusciti a saltare la rete e hanno azzannato il piccolo alle gambe, al tronco e al collo.

Le grida della vittima ha attirato l'attenzione del padrone di casa, che è riuscito a liberarlo dalla morsa dei due animali.

(ANSA)