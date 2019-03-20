TRAPANI: È STATA UCCISA LA GIOVANE DONNA SCOMPARSA, DUE ARRESTI

E' stata uccisa Nicoletta Indelicato, la giovane donna di Marsala scomparsa domenica notte da Marsala (Trapani). Due persone sono state arrestate per l'omicidio.I carabinieri della compagnia di Marsal...

I carabinieri della compagnia di Marsala hanno sottoposto a fermo di iniziato di delitto il 34enne Carmelo Bonetta e la 29enne Margareta Buffa, entrambi residenti a Marsala. Sono accusati dell'omicidio e della soppressione del cadavere di Nicoletta Indelicato, la cui scomparsa era stata denunciata dai genitori domenica scorsa.

Il corpo della 25enne e' stato trovato dai carabinieri nelle campagne marsalesi di contrada Sant'Onofrio.

A diffondere la notizia della scomparsa, fornendo anche una foto della scomparsa, era stato il sindaco di Marsala, che in una nota spiegava: "La giovane, nella notte fra sabato e domenica, dopo essere uscita con un'amica, non ha fatto più rientro nella sua abitazione.

Da qui la denuncia presentata dai genitori in grande apprensione per la figlia. Quando ha fatto perdere le sue tracce la ragazza, di corporatura normale, vestiva un maglione bordò e un paio di pantaloni grigi".

Nella notte la scoperta del cadavere