TRAPANI, LA PROCURA CHIEDE 4 ANNI E 6 MESI PER IL VESCOVO EMERITO MICCICHÈ: FONDI DELL'8XMILLE DIROTTATI SU CONTI DELLA DIOCESI

Quattro anni e sei mesi: è la condanna chiesta al Tribunale dal pm Sara Morri per l'ex vescovo della diocesi di Trapani, Francesco Miccichè, accusato di peculato.Secondo l'accusa avrebbe fatto "dirott...

A cura di Redazione 01 novembre 2024 16:14

