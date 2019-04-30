TRAPANI: PROVA UCCIDERE MOGLIE CON 55 COLTELLATE, POI TENTA SUICIDIO

Ha tentato di uccidere la moglie colpendola con 55 coltellate in varie parti del corpo tra cui addome, polmoni e collo arrivando a danneggiarle anche la giugulare.Poi credendo la coniuge morta Gugliel...

Ha tentato di uccidere la moglie colpendola con 55 coltellate in varie parti del corpo tra cui addome, polmoni e collo arrivando a danneggiarle anche la giugulare.

Poi credendo la coniuge morta Guglielmo Norrito, 44 anni, disoccupato, ha chiamato la sorella e si è lanciato da un cavalcavia dall'altezza di circa 10 metri fratturandosi gli arti inferiori.

E' accaduto stamane all'alba a Mazara del Vallo (Tp).

I carabinieri lo hanno fermato con l'accusa di tentato omicidio.

La donna è stata trasferita d'urgenza, nell'ospedale civico di Palermo, dove verrà sottoposta a un intervento chirurgico nel tentativo di ricostruire la giugulare gravemente lesionata. Norrito è stato trasportato nell'ospedale civile di Mazara del Vallo per le fratture riportate.