TRAPANI, RUBAVA LA BENZINA DALLE AUTO DEI BAGNANTI: INCASTRATO DA UNA FOTO
Denunciato dai Carabinieri della stazione di Trapani, il ladro di carburante che in questa torrida estate aveva fatto impazzire i bagnanti della zona di San Giuliano, che dopo essere ritornati dalla s...
Denunciato dai Carabinieri della stazione di Trapani, il ladro di carburante che in questa torrida estate aveva fatto impazzire i bagnanti della zona di San Giuliano, che dopo essere ritornati dalla spiaggia si ritrovavano il serbatoio vuoto. Un cittadino lo aveva pure immortalato in una foto diventata poi virale sul web.
Dopo una minuziosa attività di indagine, il 27enne trapanese immortalato mentre munito di bidone asportava benzina da una autovettura nei pressi della spiaggia di San Giuliano a Trapani è stato denunciato.
I furti alle auto venivano perpetrati con la stessa modalità. Il ladro agiva anche in pieno giorno senza alcuna paura anzi e per chi frequentava la spiaggia di San Giuliano era ormai diventato il terrore.
Il 27enne non si è neppure scomposto quando qualcuno riuscito ad immortalarlo in flagranza di reato.