TRAPIANTO MULTIPLO CUORE POLMONI SU UNA PAZIENTE CON UNA MALATTIA RARISSIMA

Da Bari a Torino, affetta da una rarissima malattia - l'ipertensione polmonare primitiva - e salvata con un eccezionale e unico trapianto multiplo di cuore e due polmoni in Ecmo.

L'intervento, effettuato su una ragazza pugliese di 19 anni, è durato 12 ore, ed è stato portato a termine all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

Per salvare la giovane è stata lanciata una richiesta in urgenza nazionale dei tre organi per un unico trapianto salvavita. Da un donatore di Trieste è stato prelevato il blocco cuore-polmoni. Al termine dell'intervento gli organi hanno iniziato a funzionare e la paziente ha cominciato a respirare da sola.

Per la giovane, sotto terapia con l'Ecmo e la ventilazione meccanica al Policlinico di Bari, l'unica strada percorribile era il trapianto: con un volo speciale dell'Aeronautica Militare è stata portata al Centro Trapianti Cuore-Polmone delle Molinette, da dove è partita la richiesta urgente degli organi.