TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA: BIMBO DI NOVE ANNI TRASFERITO CON DA CATANIA A BERGAMO CON UN FALCON 900 DELL’AERONAUTICA MILITARE

Trasporto sanitario d’urgenza per un bimbo di nove anni trasferito da Catania a Bergamo con velivolo Falcon 900 dell’Aeronautica Militare.

Lo ha reso noto noto l’Aeronautica militare. Il bimbo è stato trasferito dall’azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Garibaldi di Catania all’istituto Scientifico Eugenio Medea di Bosisio Parini, in provincia di Lecco.

Il bambino è stato trasportato con un velivolo Falcon 900 del 31/mo Stormo dell’Aeronautica Militare, basato a Ciampino.

Il volo, che ha imbarcato a Catania il piccolo accompagnato da un’equipe medica e dalla mamma, è poi partito alla volta dell’aeroporto di Bergamo, per raggiungere in tempi brevi la struttura ospedaliera lombarda.