TRATTO CHIUSO SULLA A19 “PALERMO CATANIA” CAUSA OSTACOLO SULLA STRADA

L'Anas comunica che oggi 15 Luglio 2021, sull' A19 Palermo-Catania è chiuso il tratto tra lo Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini, a causa di un ostacolo presente sul piano viabile.

Al momento che scriviamo , ore 16.42 uscita obbligatoria svincolo Motta Sant'Anastasia.

Sul posto sono presenti il personale di Anas per ripristinare al più presto la normale circolazione.

