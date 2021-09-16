TRAVOLTO IN CORSIA D'EMERGENZA SULLA CALTANISSETTA-AGRIGENTO, 41 ENNE CATANESE, MUORE DOPO 8 GIORNI DI AGONIA

È morto Alessandro Sciuto, un 41enne catanese rimasto vittima di un incidente stradale verificatosi l’8 settembre, sulla strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento all’altezza di Grottarossa.L’uomo è...

L’uomo è morto al reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant'Elia dove era stato ricoverato. A scontrarsi, erano stati un Ford Transit, a bordo del quale c'era il 41enne, che a causa di un guasto, era fermo sulla corsia di emergenza e un furgone Daily Iveco che ha preso in pieno il mezzo.

Sciuto si era fermato e aveva indossato il giubbotto catarifrangente quando è sopraggiunto l’altro mezzo. Sin da subito le condizioni del 41enne erano apparse gravissime. L’uomo lascia la moglie e tre figli. L’autista dell’altro mezzo, un 45enne di Ravanusa, era stato segnalato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta per lesioni.