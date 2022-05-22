TRE ASSOCIAZIONI PER UNICO GRANDE OBIETTIVO

OTre associazioni presenti nel nostro territorio, parla il Rag. Alessandro Mannino uno dei proprietari dell’ autosalone (valexcars) sito in via serbia angolo via sardegna a paterno’; in collaborazione...

OTre associazioni presenti nel nostro territorio, parla il Rag. Alessandro Mannino uno dei proprietari dell’ autosalone (valexcars) sito in via serbia angolo via sardegna a paterno’; in collaborazione con Pulvirenti Valentino abbiamo voluto mettere a disposizione e a titolo gratuito parte degli uffici presenti all’ interno della ditta, il nostro intento e quello di riuscire a mettere i nostri concittadini in condizione da potersi recare facilmente in un punto di riferimento vicino casa, abbiamo scelto queste tre associazioni strategicamente coadiuvate tra di loro, crediamo che tutti e tre svolgono ruoli importanti nell’ interesse sociale, toccando tre punti fondamentali per il nostro territorio.

la prima e stata realizzata dalla presidente Antonella Cocimano, che da anni si dedica nel sociale aiutando il prossimo a livello provinciale e non solo, il quale dichiara:

la nostra associazione socio culturale “insieme” e’ impegnata sul territorio, nella realizzazione di grandi eventi coinvolgendo artigiani, musicisti, imprenditori, gente dello spettacolo, corpi di ballo e sportivi, tutto questo per dare un forte impatto allo sviluppo economico dei nostri commercianti portando in alto il nome della nostra citta’ e del nostro territorio, risvegliando le nostre tradizioni proiettandoci al futuro; grazie ai ragazzi dell’ autosalone di avermi messo a disposizione gli uffici per la sede dell’associazione ho potuto realizzare un sogno.

La seconda associazione che presentiamo e’ un movimento ecologistico europeo, ha il nome di Fareambiente con all’ interno il settore “guardie ecoozofile”, associazione nazionale dedicata alla salvaguardia dell’ ambiente e degli animali, per il quale ringraziamo per la sua dedizione e il suo impegno il responsabile dirigente superiore regionale “Francesco Pellegrino” che ci ha dato la possibilità’ di far conoscere a paterno’ questa realta’ di publici ufficiali con funzione di polizia amministrativa e polizia giudiziaria sul maltrattamento animali. ricordiamo che il movimento e’ presente in tutte le province nazionali e regionali.

la terza associazione “La forza delle Donne in Sicilia” e’ un associazione che noi riteniamo di fondamentale importanza per la sicurezza di donne e bambini dove ho l’ onore di presentare la presidente per la regione sicilia “Catalano Laura Irene”;

la forza delle donne in sicilia e’ un associazione formata da mamme, donne e uomini che sposano gli stessi principi di essa, all’ interno c’e’ un equipe di professionisti come avvocati,medici e mediatori familiari che con molta accuratezza seguono le persone che si rivolgono a noi cercando suppurto, avere una sede presente in un comune aiuta attraverso la comunicazione a cambiare il pensiero di tanti che spesso per paura o per vergogna non esprimono il loro problema ritrovandoci come spesso accade di non arrivare in tempo per salvaguardare i nostri cari, ringrazio i ragazzi di valexcars per averci concesso parte di uffici per essere presenti e di supporto a paterno’.