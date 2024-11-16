TRE CATANESI DENUNCIATI PER FURTO DI BENI ARCHEOLOGICI NEL PARCO DI GIBIL GABIB

Caltanissetta – I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà tre persone di origini catanesi per il reato di furto di beni archeologici.L’intervento è av...

Caltanissetta – I Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà tre persone di origini catanesi per il reato di furto di beni archeologici.

L’intervento è avvenuto all’interno del parco archeologico “Gibil Gabib”, dove i tre individui sono stati sorpresi intenti a effettuare scavi abusivi utilizzando attrezzature edili e un rilevatore per la ricerca di metalli. L’attività illegale è stata interrotta grazie alla tempestiva azione degli uomini dell’Arma.

Durante le perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto otto oggetti in pietra e nove in metallo, tutti di verosimile interesse archeologico. Gli oggetti, il cui valore storico e culturale è in fase di accertamento, sono stati sequestrati per ulteriori analisi.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità aggiuntive e verificare se i tre denunciati fossero coinvolti in un’organizzazione più ampia dedita alla sottrazione di reperti archeologici.

Il parco archeologico di Gibil Gabib, noto per la sua importanza storica, è oggetto di tutela particolare per evitare la dispersione del patrimonio culturale. L’episodio sottolinea la necessità di intensificare i controlli per prevenire ulteriori episodi di questo genere.