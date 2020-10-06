TRE COMPONENTI DEL PATERNO' CALCIO POSITIVI AL COVID-19
A cura di Redazione
06 ottobre 2020 12:45
Tre componenti della squadra del Paternò calcio sono positivi al Covd-19
Ecco la nota pubblicata sui social dalla società:
Il Paternó Calcio con la presente nota comunica che allo stato attuale , tre componenti tra staff tecnico e squadra, sono risultati essere positivi al tampone oro-faringeo e dunque positivi al virus Covid-19.
La società ha attivato ieri tutte le procedure ed i contatti con la Lega, Asp e le autorità competenti in attesa di ulteriori disposizioni.