TRE COMPONENTI DEL PATERNO' CALCIO POSITIVI AL COVID-19

Tre componenti della squadra del Paternò calcio sono positivi al Covd-19

Ecco la nota pubblicata sui social dalla società:

Il Paternó Calcio con la presente nota comunica che allo stato attuale , tre componenti tra staff tecnico e squadra, sono risultati essere positivi al tampone oro-faringeo e dunque positivi al virus Covid-19.

La società ha attivato ieri tutte le procedure ed i contatti con la Lega, Asp e le autorità competenti in attesa di ulteriori disposizioni.