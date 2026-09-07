Tre escursionisti di Paternò si perdono sull’Etna a 2.000 metri: salvati nella notte dalla Forestale

Erano partiti dal rifugio Ariel, nel territorio di Ragalna, ma con il buio hanno perso l’orientamento. I tre escursionisti paternesi, insieme al loro cane, sono stati raggiunti e accompagnati alla vettura dalla Forestale di Bronte.

A cura di Redazione 07 settembre 2026 10:58

Condividi