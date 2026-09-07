Tre escursionisti di Paternò si perdono sull’Etna a 2.000 metri: salvati nella notte dalla Forestale
Erano partiti dal rifugio Ariel, nel territorio di Ragalna, ma con il buio hanno perso l’orientamento. I tre escursionisti paternesi, insieme al loro cane, sono stati raggiunti e accompagnati alla vettura dalla Forestale di Bronte.
Notte movimentata per il comandante del Distaccamento Forestale di Bronte, intervenuto in quota per recuperare tre escursionisti che si erano persi nei pressi del bivacco di Poggio La Caccia, a circa 2000 metri di quota, sulla pista altomontana dell'Etna.
I tre, tutti di Paternò, assieme ad un cane, nel pomeriggio di sabato erano partiti per un'escursione sulla pista altomontana, dopo avere lasciato la macchina nei pressi del rifugio Ariel in territorio di Ragalna.
Con l'arrivo del buio, però i ragazzi hanno perso l'orientamento non ritrovando la strada per tornare alla vettura. Dopo vari tentativi, demoralizzati ed infreddoliti, intorno a mezzanotte hanno chiamato il 112, che ha passato la chiamata a Forestale e Vvf.