TRE PONTI A RISCHIO CROLLO DELLA STRADA PROVINCIALE 77, IN TERRITORIO DI PATERNÒ E BELPASSO.
Regolamentato il transito su tre ponti della Strada provinciale 77, in territorio di Paternò e Belpasso.
Con ordinanza della Città metropolitana di Catania, a tempo indeterminato, i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate non potranno più transitare per motivi di sicurezza sul 1° e 2° ponte (rispettivamente al km 2+810 e al km. 5+220).
Introdotto il senso unico alternato sul 3° ponte (km. 5+655).
In prossimità dei tre ponti vige il limite di velocità di 20 km /h e l’obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente. La segnaletica sul luogo indica il percorso alternativo.
La S.p. 77 parte dall’incrocio con la S.p. 15 e sbocca sulla Strada statale 192, vicino Sigonella.