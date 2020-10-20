TRE PRESUNTI CASI COVID-19 ALLA DON MILANI DI PATERNÒ, IL COMUNICATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Con una nota il dirigente scolastico della Scuola "Don Milani"di Paternò , il Dott. Carmelo Santagati , rende noto la positività al Covid-19 di 3 alunni che frequentano la scuola.La notizia, prosegue...

Con una nota il dirigente scolastico della Scuola "Don Milani"di Paternò , il Dott. Carmelo Santagati , rende noto la positività al Covid-19 di 3 alunni che frequentano la scuola.

La notizia, prosegue la nota, non ufficializzata dagli organi preposti, è legittimata da interlocuzione telefonica con i genitori dei soggetti positivi e da contatti telefonici con gli stessi organi preposti ai successivi controlli ed interventi.

A beneficio di chiarezza, mi preme far presente che i casi suddetti sono stati accertati autonomamente dalle famiglie mentre i bambini non erano già presenti da alcuni giorni nella Nostra Scuola e quindi non hanno avuto contatti diretti con i compagni e con gli insegnanti da ben più delle “quarantotto ore dall’accertamento” prescritte dal protocollo di sicurezza e, a questo proposito, è assolutamente opportuno ricordare alla comunità tutta che le procedure ed i protocolli per affrontare l'emergenza covid-19 esistono e, in questa Istituzione Scolastica, sono pienamente condivisi e rigorosamente rispettati.

Pertanto, in seguito alle telefonate intercorse con i medici dell’ASP referenti covid per la scuola, a scopo esclusivamente prudenziale, ho disposto, in via assolutamente temporanea, l’attivazione della modalità DAD nei confronti delle tre classi dell'Istituto interessate per il tempo strettamente necessario a ricevere ulteriori informazioni, indicazioni, chiarimenti da parte degli organi preposti sicché la ordinaria frequenza scolastica sia prontamente e immediatamente ripristinata.

Infine, invito i genitori, gli alunni e l'intera comunità scolastica alla fiducia nella gestione di questa Istituzione al senso di collaborazione e coesione che ci ha sempre contraddistinti per affrontare, con razionalità e lucidità, le difficoltà del momento. Auguro ai soggetti positivi, conclude il dirigente, una pronta e veloce guarigione.