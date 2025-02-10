TRE SCOSSE SUPERFICIALI NELLA MATTINATA A LINGUAGLOSSA, MAGNITUDO BASSA MA BEN PERCEPITE

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto oggi, 10 febbraio 2025, pochi minuti fa, nella zona a 4 km a sud-ovest di Linguaglossa (CT), con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.8190, lon...

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è avvenuto oggi, 10 febbraio 2025, pochi minuti fa, nella zona a 4 km a sud-ovest di Linguaglossa (CT), con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 37.8190, longitudine 15.1130, a una profondità di 2 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania) alle 13:19:54 UTC (14:19:54 ora italiana).

Poco dopo, una replica di magnitudo ML 2.4 si è verificata sempre il 10 febbraio 2025, alle ore 14:21:29, con coordinate geografiche latitudine 37.8060, longitudine 15.0860, a una profondità di 3 km.

Dettagli delle scosse precedenti nella zona di Linguaglossa (CT):

Nella mattinata di oggi, 10 febbraio 2025, tre scosse di terremoto hanno interessato la zona di Linguaglossa, in provincia di Catania. Gli eventi sismici, di lieve entità ma chiaramente percepiti dalla popolazione locale, sono stati registrati dalla Sala Operativa dell'INGV di Catania.

Prima scossa : alle 09:32 (UTC +01:00) , con magnitudo ML 2.3. L'epicentro è stato localizzato a 3 km a sud di Linguaglossa (CT) , con coordinate geografiche 37.8120, 15.1350 , a una profondità di 3 km .

: alle , con magnitudo ML 2.3. L'epicentro è stato localizzato a , con coordinate geografiche , a una profondità di . Seconda scossa : alle 09:35 , con magnitudo ML 1.7. L'epicentro è stato localizzato a 2 km a sud di Linguaglossa (CT) , con coordinate 37.8270, 15.1390 , a una profondità di 0 km .

: alle , con magnitudo ML 1.7. L'epicentro è stato localizzato a , con coordinate , a una profondità di . Terza scossa: alle 12:52, con magnitudo ML 2.5. L'epicentro è stato localizzato a 4 km a sud-ovest di Linguaglossa (CT), con coordinate 37.8250, 15.1090, a una profondità di 0 km.

Attività in corso:

La scossa recente di magnitudo ML 3.7 è stata la più forte della giornata. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma le autorità competenti continuano a monitorare la situazione. Gli esperti raccomandano di adottare misure di prevenzione e di seguire le indicazioni della Protezione Civile in caso di ulteriori eventi sismici.