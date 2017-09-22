TRECASTAGNI: A MATTINO 5 PARLA LA DOTTORESSA STUPRATA, GUARDA IL VIDEO
22 settembre 2017 15:01
"Sono profondamente sconvolta come donna, ma anche tanto come professionista. Direi quasi umiliata". Lo ha detto a "Mattino Cinque" la dottoressa della guardia medica di Trecastagni, nel Catanese, rimasta in ostaggio di un paziente che l'ha aggredita, abusando di lei.
https://youtu.be/vtN3Jfmjrb4