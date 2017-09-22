95047

TRECASTAGNI: A MATTINO 5 PARLA LA DOTTORESSA STUPRATA, GUARDA IL VIDEO

"Sono profondamente sconvolta come donna, ma anche tanto come professionista. Direi quasi umiliata". Lo ha detto a "Mattino Cinque" la dottoressa della guardia medica di Trecastagni, nel Catanese, rim...

A cura di Redazione Redazione
22 settembre 2017 15:01
TRECASTAGNI: A MATTINO 5 PARLA LA DOTTORESSA STUPRATA, GUARDA IL VIDEO -
Dintorni
Condividi

"Sono profondamente sconvolta come donna, ma anche tanto come professionista. Direi quasi umiliata". Lo ha detto a "Mattino Cinque" la dottoressa della guardia medica di Trecastagni, nel Catanese, rimasta in ostaggio di un paziente che l'ha aggredita, abusando di lei.

GUARDA QUI L'INTERVISTA A MATTINA 5

https://youtu.be/vtN3Jfmjrb4

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047