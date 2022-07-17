TRECASTAGNI. AUTO FINISCE LA CORSA CONTRO IL MURO, DUE FERITI
Due giovani trasportati in ospedale con varie lesioni e un’autovettura che se non è da demolire, poco ci manca.Si è sfiorata l’ennesima tragedia della strada, nella mattinata di oggi, 17 Luglio 2022 ,...
Due giovani trasportati in ospedale con varie lesioni e un’autovettura che se non è da demolire, poco ci manca.
Si è sfiorata l’ennesima tragedia della strada, nella mattinata di oggi, 17 Luglio 2022 , quando un uomo di Trecastagni (accanto, al lato del passeggero, un altro uomo), all'improvviso ha perso il controllo della Ford Sierra di cui era alla guida.
Uno sbandamento a seguito del quale l’auto ormai ingovernabile ha concluso la sua corsa contro un muretto in pietra lavica.
L’incidente è avvenuto in via Fisichelli a Trecastagni.
Sul posto sono intervenuti operatori del 118 per prestare le prime cure ai malcapitati per poi essere trasportati all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.