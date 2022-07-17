95047

TRECASTAGNI. AUTO FINISCE LA CORSA CONTRO IL MURO, DUE FERITI

Due giovani trasportati in ospedale con varie lesioni e un'autovettura che se non è da demolire, poco ci manca.Si è sfiorata l'ennesima tragedia della strada, nella mattinata di oggi, 17 Luglio 2022 ,

17 luglio 2022 09:41
TRECASTAGNI. AUTO FINISCE LA CORSA CONTRO IL MURO, DUE FERITI
Due giovani trasportati in ospedale con varie lesioni e un’autovettura che se non è da demolire, poco ci manca.

Si è sfiorata l’ennesima tragedia della strada, nella mattinata di oggi, 17 Luglio 2022 , quando un uomo di Trecastagni  (accanto, al lato del passeggero, un altro uomo), all'improvviso ha perso il controllo della Ford Sierra  di cui era alla guida.

Uno sbandamento a seguito del quale  l’auto ormai ingovernabile  ha concluso la sua  corsa contro un muretto in pietra lavica.

L’incidente è avvenuto in via Fisichelli a Trecastagni.

Sul posto sono intervenuti operatori del 118  per prestare le prime cure ai malcapitati per poi essere trasportati all'ospedale per gli accertamenti e le cure del caso ed i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

