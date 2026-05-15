Trecastagni, blitz al mercato di Sant’Alfio: sequestrati oltre 2.400 capi falsi delle grandi firme

militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti in diverse aree della città metropolitana, che hanno portato, in due distinti interventi, al sequestro di oltre 3.200 capi e accessori di abbigliamento.

Nella prima attività, i “Baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego hanno ispezionato un furgone in un’area di parcheggio privata nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo, insospettiti dalla presenza all’interno veicolo di numerosi scatoloni accatastati e dal fatto che il mezzo, da interrogazioni alle banche dati in uso alla Guardia di finanza effettuate sul posto, risultasse sottoposto a sequestro amministrativo, con obbligo di custodia in area diversa rispetto a quella ove era stato rinvenuto.

All’interno del veicolo sono state rivenute 780 scarpe recanti il marchio contraffatto “Alexander McQueen”, che sono state sottoposte a sequestro mentre il titolare del mezzo, un sessantenne italiano, è stato denunciato per contraffazione e ricettazione, nonché segnalato la mancata custodia del furgone in violazione dei vincoli imposti dall’autorità competente che ne aveva disposto il sequestro amministrativo.

In una seconda operazione, le Fiamme Gialle etnee hanno effettuato dei mirati controlli nei confronti commercianti ambulanti a Trecastagni, in occasione del tradizionale mercato organizzato per la festa di Sant’Alfio. In questo caso, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro oltre 2.400 tra capi e accessori di abbigliamento, tra cui costumi, t-shirt, sciarpe e scarpe, riportanti prestigiosi noti brand del lusso (tra cui Gucci, Prada, Burberry, Armani e DG), casual (tra cui Moncler, Dsquared e Balmain) e sportivi (tra cui Nike, Lacoste e New Balance).

Anche in questo caso, il titolare dell’attività è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.