TRECASTAGNI: BLITZ CONTRO RISTORATORI E FRUTTIVENDOLI, DENUNCE E SEQUESTRI

Nell’ambito dei servizi predisposti dall’Arma per combattere ogni forma di illecito in materia di salute pubblica, lavoro sommerso, edilizia abusiva e commercio su aree pubbliche, i Carabinieri della Stazione di Trecastagni, coadiuvati dai reparti speciali del Nil e del Nas di Catania, nell’ultima settimana hanno sottoposto a controllo numerosi esercizi commerciali.

In un ristorante di via Ercole Patti è stata accertata la presenza di 3 lavoratori in nero su 5 presenti, per cui è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale; l’installazione ed attivazione all’interno dei locali di un impianto di video sorveglianza senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro di Catania, per cui il titolare, di 30 anni, è stato denunciato;

nonché il rinvenimento all’interno di un frigo-congelatore di alimenti in cattivo stato di conservazione (carne bovina, suina, pollame), poiché privi di etichetta indicante la tipologia di prodotto, la data di produzione/acquisito, lotto e data di scadenza, tutti sottoposti a sequestro.

Una panineria di via Ercole Patti luogo in cui i militari hanno accertato che la proprietaria, di anni 50, aveva ampliato senza alcuna autorizzazione i locali mediante la realizzazione di 3 manufatti. Le opere sono state sequestrate, mentre la donna è stata denunciata per la violazione delle norme in materia edilizia.

Controllati 5 rivenditori di frutta e verdura, con i locali ubicati in piazza Marconi, via Francesco Crispi, corso Sicilia, piazza Del Santuario e via Luigi Capuana.

I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati per l’occupazione abusiva di suolo pubblico con relativo sequestro delle strutture e successivo ripristino delle stato dei luoghi.