TRECASTAGNI: Furto con escavatore al Banco Popolare Siciliano

Ennesimo scassinamento, è accaduto stanotte intorno alle ore 03, nella centralissima Piazza Marconi, messo a segno da una banda di rapinatori. l Banco Popolare Siciliano

Oltre ad un escavatore sono stati utilizzati anche un bobcat e un camion. Dopo aver scardinato il bancomat, i mezzi utilizzati sono stati abbandonati sul posto, chiaro segno che anche essi erano stati rubati precedentemente da qualche cantiere.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Acireale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Immagine gruppo Facebook Sei di Trecastagni Se