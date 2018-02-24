95047

TRECASTAGNI: Furto con escavatore al Banco Popolare Siciliano

TRECASTAGNI: Furto con escavatore al Banco Popolare Siciliano

A cura di Redazione Redazione
24 febbraio 2018 10:40
TRECASTAGNI: Furto con escavatore al Banco Popolare Siciliano -
Dintorni
Condividi

Ennesimo scassinamento, è accaduto stanotte intorno alle ore 03,  nella centralissima Piazza Marconi, messo a segno da una banda di rapinatori. l Banco Popolare Siciliano

Oltre ad un escavatore sono stati utilizzati anche un bobcat e un camion. Dopo aver scardinato il bancomat, i mezzi utilizzati sono stati abbandonati sul posto, chiaro segno che anche essi erano stati rubati precedentemente da qualche cantiere.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Acireale che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Immagine gruppo Facebook Sei di Trecastagni Se

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047