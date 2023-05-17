95047

17 maggio 2023 18:28
TRECASTAGNI. L’AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, LA CONDUCENTE SI FERMA E RIESCE A METTERSI IN SALVO -
News
Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio di una autovettura mentre era in marcia in via Catania a Trecastagni

Alla guida della Fiat Panda andata in fumo una giovane donna che prontamente è riuscita ad uscire dall'abitacolo e mettersi in salvo.

L’incendio è avvenuto intorno alle 20. 00 di ieri, 16 maggio 2023, ed ha avvolto completamente la vettura provocandogli seri danni.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco, hanno prontamente domato le fiamme, ma il mezzo, ripetiamo, è andato totalmente distrutto

Per tutti i rilievi del sinistro sono intervenuti i vigili urbani ed i Carabinieri.

Il tratto interessato ha subito notevoli disagi alla circolazione stradale.

