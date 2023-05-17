TRECASTAGNI. L’AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA, LA CONDUCENTE SI FERMA E RIESCE A METTERSI IN SALVO

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incendio di una autovettura mentre era in marcia in via Catania a TrecastagniAlla guida della Fiat Panda andata in fumo una giovane donna che pron...

A cura di Redazione 17 maggio 2023 18:28

