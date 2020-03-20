TRECASTAGNI, PICCHIAVA LA MOGLIE DINANZI IL FIGLIOLETTO DI SOLI 3 ANNI: ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di Trecastagni hanno arrestato nella flagranza un 34enne del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi nei conf...

I Carabinieri della Stazione di Trecastagni hanno arrestato nella flagranza un 34enne del posto, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, reati commessi nei confronti della moglie di anni 30.

A seguito di richiesta d’aiuto espressa al 112 dalla stessa vittima, i militari sono intervenuti immediatamente nell’abitazione dei coniugi bloccando l’energumeno che poco prima aveva minacciato e ripetutamente colpito, con calci e pugni, la consorte, la quale, allo scopo di sottrarsi alla bieca violenza, era fuggita a piedi nascondendosi all’interno del parcheggio di un supermercato.

La donna, soccorsa dai militari operanti, è stata accompagnata in ambulanza all’ospedale “Santa Venera e Santa Marta” di Acireale, dove i sanitari l’hanno riscontrata affetta da “segni di strangolamento al collo, ematomi sparsi coscia sx e dx”.

I carabinieri, sentendo la donna, hanno appurato come il marito, sin dall’anno 2018, aveva posto in essere reiterate condotte maltrattanti di natura fisica e psicologica in danno della propria consorte, mai denunciate, picchiandola e minacciandola abitualmente, anche in presenza del figlio minore di soli 3 anni.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari nell’abitazione della famiglia d’origine.