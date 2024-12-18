TRECASTAGNI: SCONTRO TRA DUE AUTO, DUE DONNE FERITE

Trecastagni, 18 dicembre 2024 – Grave incidente questa mattina in via Galileo Galilei, all'incrocio con salita dei Saponaro. Una Dacia Spring e una Fiat Panda si sono violentemente scontrate per cause...

Trecastagni, 18 dicembre 2024 – Grave incidente questa mattina in via Galileo Galilei, all'incrocio con salita dei Saponaro. Una Dacia Spring e una Fiat Panda si sono violentemente scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità.

L'impatto è stato particolarmente forte, tanto da causare l'esplosione degli airbag su entrambi i veicoli. A riportare le conseguenze peggiori sono state le occupanti della Fiat Panda, una donna alla guida e la sua passeggera. Entrambe sono rimaste ferite e, dopo le prime cure ricevute dai sanitari del 118 giunti sul posto, sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti.

Al momento, non si conoscono le prognosi.

L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico nella zona, con rallentamenti significativi lungo le arterie principali. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi necessari e per gestire la viabilità.

Le autorità stanno indagando sulle dinamiche dello scontro per chiarire eventuali responsabilità.