TRECASTAGNI – Scoperte 102 tartarughe protette in casa: denunciato il proprietario

I Carabinieri CITES di Catania e il personale veterinario dell’ASP di Gravina hanno effettuato un controllo in un’abitazione privata.

Durante controlli del territorio finalizzati a contrastare il traffico illegale di fauna e flora per verificare il rispetto della normativa internazionale sul commercio delle specie a rischio, i Militari del Nucleo Carabinieri CITES di Catania, unitamente al personale veterinario dell’ASP di Gravina, hanno effettuato mirati controlli nel Comune di Trecastagni.

Durante le verifiche, presso un’abitazione privata, i militari dell’Arma hanno scovato ben 102 esemplari di tartarughe della specie Testudo Hermanni, di varie dimensioni.

Questa specie è protetta dalla Convenzione Internazionale CITES, a causa del rischio di estinzione di questi rettili dal loro ambiente naturale, per effetto delle attività umane, del bracconaggio e del traffico illegale.

Gli esemplari rinvenuti, infatti, almeno quelli adulti, sono stati sicuramente prelevati dal loro ambiente naturale ed in seguito, presumibilmente, si sono riprodotti in cattività.

Le tartarughe ritrovate erano detenute in assenza di qualsivoglia documentazione e autorizzazione ed in particolare del prescritto certificato CITES, che viene rilasciato dai Nuclei Carabinieri CITES e che scorta ogni singolo animale, solo a fronte di accurate verifiche sulla legittimità della detenzione.

A conclusione delle operazioni gli esemplari sono stati sequestrati e affidati alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania mentre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo che aveva chiuso le tartarughe nel giardino di casa, è stato denunciato per ricettazione, essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato.

Nel corso del controllo, peraltro, i militari hanno anche accertato che l’abitazione aveva l’allaccio abusivo alla rete elettrica e per tale ragione il proprietario è stato deferito alla Procura di Catania anche per furto aggravato di energia.