TRECASTAGNI, SCOSSA DI TERREMOTO A PROFONDITÀ ZERO: PAURA TRA I CITTADINI

Due scosse di terremoto si sono verificate nella serata di oggi, 24 febbraio 2025, con epicentro a Trecastagni (CT) a distanza di pochi minuti l'una dall'altra.

La prima scossa, di magnitudo ML 2.1, è stata registrata alle ore 20:40:51 con epicentro a 2 km a sud di Trecastagni e a una profondità di 0 km. La seconda, di magnitudo ML 2.3, è avvenuta poco dopo, alle ore 20:44:36, con epicentro localizzato a circa 2 km a sud-ovest del comune, alle coordinate geografiche 37.6030 di latitudine e 15.0730 di longitudine.

Secondo i dati forniti dalla Sala Operativa dell’INGV di Catania, entrambi i sismi si sono verificati a una profondità di 0 km, contribuendo a renderli chiaramente percepibili dalla popolazione locale.

Nonostante la bassa magnitudo, la superficialità degli eventi ha fatto sì che il tremore fosse distintamente avvertito dagli abitanti della zona. Alcuni cittadini hanno riferito di aver percepito un improvviso scuotimento, ma al momento non si segnalano danni a persone o strutture.

Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione e restano pronte a intervenire in caso di necessità. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti da parte dell’INGV e delle autorità competenti.