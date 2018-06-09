TRECASTAGNI: Sequestrati oltre 150 Kg di alimenti pericolosi

I carabinieri della Stazione di Trecastagni, coadiuvati da personale della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per l’intera giornata di ieri hanno sottoposto a controllo diversi esercizi pubblic...

I carabinieri della Stazione di Trecastagni, coadiuvati da personale della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, per l’intera giornata di ieri hanno sottoposto a controllo diversi esercizi pubblici attivi sul territorio riscontrando in alcuni di essi delle irregolarità di carattere penale, amministrativo e igienico-sanitario.

In via Verdi la titolare di un bar-gastronomia è stata denunciata “per la detenzione per la successiva somministrazione di alimenti in origine freschi e illecitamente congelati mantenuti in cattivo stato di conservazione” nello specifico: prodotti ittici, carne e impasto per la pizza.

Patendo anche la chiusura della cucina trovata in pessime condizioni igienico sanitarie. In piazza Marconi invece sono state invece comminate al titolare di un bar delle sanzioni ammnistrative per il “mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo igienico-sanitario e relative schede di controllo delle procedure HACCP”) per oltre 2.000 euro.