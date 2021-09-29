TRECASTAGNI . SI ERANO IMPADRONITI DI ATTREZZATURE IN UN CANTIERE EDILE: DUE GLI ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia unitamente ai colleghi della Stazione di Acireale, in Trecastagni, hanno arrestato nella flagranza un 28enne ed un 40enne di San Pietro Clarenza pe...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia unitamente ai colleghi della Stazione di Acireale, in Trecastagni, hanno arrestato nella flagranza un 28enne ed un 40enne di San Pietro Clarenza perché responsabili di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Intorno alla mezzanotte un automobilista, transitando per la via Catania, ha notato la presenza dei due che si erano introdotti all’interno di una villetta in costruzione e, pertanto, ha prontamente avvisato dell’accaduto la centrale operativa del 112 NUE.

L’equipaggio del Nucleo Radiomobile ha sorpreso i due che si aggiravano all’interno dell’abitazione, bloccandoli e sottoponendoli a perquisizione a seguito della quale hanno scoperto che uno di essi aveva in tasca un coltello a serramanico di genere vietato.

I due ladri stavano rubando vari attrezzi edili ed utensili elettrici all’interno del cantiere quindi i militari, successivamente coadiuvati dai colleghi della Stazione di Acireale frattanto arrivati, hanno accertato che gli arrestati vi si erano introdotti attraverso il taglio della rete perimetrale, nonché constatato la presenza di una Renault Clio risultata di proprietà di uno di essi, al cui interno hanno trovato una grande quantità di attrezzature edili.

Hanno altresì ispezionato un’attigua villetta in costruzione verificando l’effrazione di una porta in metallo e, quindi, hanno fatto intervenire il responsabile del cantiere che ha riconosciuto il materiale che i due avevano già caricato all’interno della loro autovettura. (g/t)