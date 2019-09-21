TRECASTAGNI: SMALTIVA ILLEGALMENTE GLI OLII ESAUSTI DERIVANTI DALL’OFFICINA MECCANICA (ABUSIVA): TITOLARE DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione Trecastagni, coadiuvati dalla Polizia Provinciale di Catania, hanno denunciato un 39enne del posto, poiché ritenuto responsabile di illecita gestione di rifiuti speciali.D...

Durante un servizio mirato al contrasto dei reati in materia ambientale e ad ogni tipo di attività svolta senza le autorizzazioni previste dalle legge, gli operanti hanno scoperto in via Leonardo da Vinci una officina meccanica avviata, appunto, senza autorizzazione, ma soprattutto che smaltiva gli olii esausti in maniera illegale (senza registro di carico e scarico degli stessi) con grave pregiudizio per la salute pubblica.

Il locale adibito ad officina è stato posto sotto sequestro.