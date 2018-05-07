TRECASTAGNI: Sorpreso con la droga nascosta negli slip, arrestato 24enne

I Carabinieri della Stazione di Trecastagni hanno arrestato nella flagranza il 24enne catanese Angelo PAVIA, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli uomini di pattuglia lo hanno sorpreso ieri mattina, intorno alle 10:00, nel centralissimo Corso Italia mentre stava per cedere della droga ad un assuntore del posto.

Scorgendo l’autovettura dell’Arma i due – cedente ed acquirente – hanno tentato di dividersi ed allontanarsi dal luogo della compravendita, azione resa vana dai militari che li hanno immediatamente bloccati e perquisiti rinvenendo, nella biancheria intima indossata dal pusher catanese, 20 grammi circa di marijuana già suddivisa in dosi pronte allo smercio.

La droga è stata sequestrata mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.