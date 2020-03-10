TRECASTAGNI: SVOLGEVA LEZIONI DI DANZA NONOSTANTE DIVIETI DA CORONAVIRUS: DENUNCIATA

Nell'ambito dei servizi disposti dal Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, carabinieri del comando provinciale etneo hanno svol...

Nell'ambito dei servizi disposti dal Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, carabinieri del comando provinciale etneo hanno svolto in tutta la provincia controlli di pub, palestre, sale da gioco, scuole di ballo, sale bingo, discoteche e altri locali peri verificare il rispetto delle stringenti norme in vigore per prevenire e contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le verifiche, circa 250 in tutto, nella quasi totalità dei casi ha fatto emergere il rispetto delle disposizioni in atto, all'infuori di una scuola di ballo di Trecastagni dove i militari, sentendo distintamente la musica ad alto volume dall'esterno, hanno trovato all'interno di una delle sale un'insegnante (che è anche una delle titolari) che svolgeva regolarmente la lezione a due bambine.

I Carabinieri, dopo aver proceduto ad interrompere la lezione, hanno deferito in stato di libertà l'insegnante e l'altra titolare della scuola di ballo.