TRECASTAGNI. TEMONO UNA DISGRAZIA E CHIAMANO I SOCCORSI CHE… TROVANO TUTT’ALTRO: 3 GATTINI ED UN CANE IN PESSIME CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato una 62enne, catanese ma residente in Trecastagni (CT), ritenuta responsabile di “maltrattamento di animali”.

Nella mattinata un residente di via Ugo La Malfa, impensierito per i miasmi che provenivano dall’appartamento al primo piano di una palazzina, ha chiesto l’intervento dei militari dell’Arma, preoccupato che tale situazione potesse magari celare più gravi problemi.

L’appartamento in questione, infatti, è di proprietà della donna che, a dire dei vicini di casa, vi vivrebbe nella massima riservatezza ed in solitudine, circostanza che avrebbe fatto temere loro una disgrazia.

I Carabinieri, raggiunta l’abitazione in quel momento apparentemente disabitata, hanno pertanto richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco che mediante una scala esterna, sono entrati in casa attraverso la porta del balcone, consentendo quindi loro di accedere.

Lo spettacolo che i militari hanno trovato all’interno dei locali è stato a dir poco preoccupante, con spazzatura dappertutto, cassetti rovesciati con il loro contenuto sul pavimento, nonché un’incredibile quantità di escrementi prodotti da 3 gattini ed un cane nato da poco, presenti nell’alloggio e in pessime condizioni igienico sanitarie.

I Carabinieri si sono quindi subito presi cura degli animali, dando loro acqua e cibo, provvedendo altresì ad attivare il servizio di soccorso veterinario dell’ASP di Catania, che ha poi preso in carico dei cuccioli.

La 62enne è invece rientrata in casa solo intorno alla mezzanotte, giusto in tempo perché la informassero della denuncia a suo carico.