TRECASTAGNI TRAGICO SCONTRO AUTO-MOTO: MORTO RAGAZZO
+++FLASH+++
Gravissimo incidente stradale nella mattina di oggi, a Trecastagni.
L’incidente è avvenuto in Via Cava
Secondo le primissime informazioni si è trattato di un violentissimo scontro che ha coinvolto un auto ed uno scooter, l’impatto è stato devastante.
Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo minorenne,che nel violento impatto ha perso la vita, al momento non si conoscono le generalità.
Inutili i tentativi da parte dei soccorritori che hanno potuto constatare solo il decesso dovuto all’urto violento.
Al momento strada bloccata al traffico.
Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente su cui stanno indagando, Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i carabinieri e i sanitari del 118.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO