Trecastagni, vasto incendio sui Monti Gorna: in azione Canadair e due elicotteri

Un vasto incendio sta interessando da diverse ore i Monti Gorna, nel territorio del comune di Trecastagni, in provincia di Catania. Le fiamme, alimentate anche dal vento e dalle alte temperature, stanno divorando una vasta area di macchia mediterranea, mettendo a rischio il prezioso ecosistema della zona.

L’intervento delle squadre di terra si è rivelato fin da subito complesso, a causa della morfologia impervia del territorio. Per questo motivo è stato richiesto il supporto della flotta aerea antincendio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l’impiego di un Canadair, affiancato da due elicotteri della forestale.

Una densa colonna di fumo grigio si alza da ore nel cielo, visibile a chilometri di distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti e i comuni limitrofi. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, con l'obiettivo di contenere e circoscrivere il rogo prima che possa raggiungere aree abitate o ulteriori tratti di vegetazione incontaminata.

Le autorità raccomandano massima prudenza e invitano i cittadini a evitare la zona per non intralciare le operazioni di soccorso.