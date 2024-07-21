TRECASTAGNI. VERSA BENZINA NELL’AUTO TENENDO IN MANO UN MOZZICONE DI SIGARETTA ACCESO, GRAVE 61ENNE

Una donna di 61 anni è rimasta gravemente ustionata nell’incendio della propria auto, una nuova Kia Picanto, andata a fuoco mentre, con la sigaretta accesa, stava versando del carburante nel serbatoio...

È accaduto – come reso noto da OraTg dell’emittente televisiva regionale Rei Tv – alla periferia di Trecastagni, nel catanese, in via Pietro Nenni dove l’utilitaria si era fermata perché rimasta a secco. Dopo aver riempito una bottiglietta di plastica ad un vicino distributore, la proprietaria stava rifornendo l’auto tenendo in mano un mozzicone acceso che avrebbe innescato la vampata che l’ha investita in pieno.

La donna è stata immediatamente soccorsa è trasferita in ambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania, si trova ricoverata nel reparto di rianimazione. Ha riportato profonde ustioni in diverse parti del corpo. La vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Acireale.